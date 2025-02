Carlinhos Maia compra carro de luxo para o pai - Reprodução do Instagram

Publicado 11/02/2025 07:31 | Atualizado 11/02/2025 08:33

Rio - Carlinhos Maia, de 33 anos, surpreendeu o pai, Virgílio dos Santos, com um presentão de aniversário. O influenciador deu um carro de luxo, avaliado em mais de R$ 250 mil, com direito a um grande laço azul, para o familiar, que completou 68 anos.

Os registros do momento foram publicados no Instagram, nesta segunda-feira (10). "As fotos foram de celular, mesmo, mas o que vale é tudo que essas imagens representam. Amo meus velhinhos. Papai, finalmente quis algo. Ou será que foi mamãe?", escreveu Carlinhos, bem-humorado.

Nos stories, o influenciador brincou com Virgílio. "Que carrão, hein, pai. O carro está maior que a casa".

