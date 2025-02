Priscilla - Reprodução/Instagram

PriscillaReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 20:54

Rio - A cantora Priscilla (ex-Alcântara), de 28 anos, posou de biquíni durante um passeio de barco e aproveitou para postar os registros em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 10. A famosa, inclusive, exibe a boa forma ao ser clicada com o abdômen trincado. As imagens mostram a artista curtindo os dias em Paraty, no litoral fluminense.



"É tão mágico", escreveu na legenda da publicação ilustrada por uma série de registros.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Humilhando em plena segunda-feira", disse um. "Surreal de linda", adicionou mais um. E outro usuário acrescenta: "Olha o abdômen dela, incrível", exclamou.



Confira: