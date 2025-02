Selena Gomez em cena de ’Emilia Pérez’ - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 18:25

Rio - Selena Gomez, de 32 anos, se manifestou durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), realizado no último domingo (09) sobre as polêmicas envolvendo o filme "Emilia Pérez". A intérprete de Jessi afirmou que a produção foi ofuscada pelas controvérsias.

"Parte da magia desapareceu. Escolho continuar orgulhosa do que fiz e sou grata por essa oportunidade. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme várias vezes se possível. Foi incrível que alguém tenha visto algo em mim que vai além do que as pessoas normalmente esperam. O diretor confiou no meu potencial, e isso significou muito para mim. Pude mostrar que sou capaz de explorar novos caminhos na minha carreira, e espero que essa seja apenas a primeira de muitas experiências no cinema", afirmou.