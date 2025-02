Tainá Castro pede para Karoline Lima não postar filhos com Léo Pereira nas redes sociais - reprodução Instagram

Tainá Castro pede para Karoline Lima não postar filhos com Léo Pereira nas redes sociaisreprodução Instagram

Publicado 10/02/2025 16:07

Rio - Recentemente, Tainá Castro, mulher de Éder Militão, fez um pedido para Karoline Lima, atual noiva de Léo Pereira. Tainá solicitou que Karoline não publicasse mais fotos de seus filhos com o jogador nas redes sociais. A situação gerou discussões entre as partes envolvidas e foi confirmada por Karoline em suas redes.



Léo Pereira e Karoline Lima têm dois filhos juntos: Helena, de cinco anos, e Matteo, de três anos. Esses dois filhos foram mencionados no pedido de Tainá, que, de acordo com fontes próximas, entrou em contato com Diego, irmão de Léo Pereira, para fazer a solicitação.

Karoline Lima abordou o pedido de Tainá em um comentário em suas redes sociais. Ela confirmou que houve o pedido, mas fez questão de esclarecer um detalhe: “A informação tá certa, mas ela não entrou em contato com minha irmã.” Esse esclarecimento trouxe mais transparência ao ocorrido, embora não tenha entrado em maiores detalhes sobre o contexto do pedido.



A Relação Entre Karoline e Tainá

A dinâmica entre Karoline e Tainá também envolve outro ponto importante: o casamento de Tainá com Éder Militão, que tem uma filha com Karoline, Cecília, de dois anos. Esse fator adiciona complexidade à situação, já que ambas as mulheres têm filhos com homens envolvidos no mesmo círculo social.