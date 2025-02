Elenco se reúne para lançamento do filme 'A Lista'

Rio - Famosos compareceram ao lançamento do filme "A Lista", protagonizado por Lilia Cabral e Giulia Bertolli, nesta segunda-feira (20) no Roxy Dinner Show, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O longa-metragem ganhará uma exibição especial na "Tela Quente" da TV Globo no dia 17 de fevereiro.

A produção conta a história de Laurita, uma professora aposentada, moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com a vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda. Também integram o elenco Tony Ramos, Betty Faria, Rosamaria Murtinho e Leticia Colin, que estiveram no evento.

