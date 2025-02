Roci Pankov - Reprodução/Divulgação

Publicado 10/02/2025 21:15 | Atualizado 10/02/2025 21:17

Rio - A disputa pelo título de Miss Universo Brasil 2025 se aproxima, e Roci Pankov, representante do Amazonas, destaca-se como uma das candidatas mais preparadas desta edição. Extremamente honrada e animada com a oportunidade, ela vê a experiência como uma grande responsabilidade, levando consigo a cultura, a força e a diversidade do seu estado. “Quero levar essa essência ao palco nacional e mostrar que a beleza da mulher amazônica está em sua história, propósito e valores”, afirma.

A preparação para o concurso foi intensa e envolveu diversos aspectos. Roci focou em oratória, passarela e estratégias de comunicação, além de trabalhar o equilíbrio mental e emocional para lidar com a pressão de forma saudável. “Essa jornada exige disciplina, resiliência e constante evolução”, destaca a miss..

Mesmo sem a exigência de trajes típicos nesta edição, Roci fez questão de trazer a identidade amazônica para seus figurinos. Seus looks foram pensados para exaltar a cultura do estado com sofisticação e modernidade. “Cada look foi desenvolvido em parceria com marcas e estilistas locais que trazem em suas criações elementos artesanais e referências artísticas da cultura amazônica. Assim, cada criação carrega um pedaço da nossa história, tradição e identidade, mas com uma leitura bem contemporânea”, explica.

Além da preparação e dos figurinos, Roci deseja que sua participação inspire outras mulheres a acreditarem que suas experiências e maturidade são forças, não barreiras. “Beleza não tem prazo de validade e cada fase da vida tem seu brilho próprio”, conclui.