Selton Mello - Reprodução/Instagram

Selton Mello Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 18:21 | Atualizado 10/02/2025 18:29

O ator Selton Mello, conhecido por seu talento em filmes como Ainda Estou Aqui, deu uma resposta inesperada a um internauta que o questionou sobre sua identidade nas redes sociais. Em tom bem-humorado, ele respondeu: "Trabalho no ramo de venda de açaí", o que provocou uma série de reações engraçadas e agradáveis de seus seguidores.



fotogaleria

Selton sempre esbanja bom humor nas plataformas digitais. Em sua conta no TikTok, ele compartilha memes e vídeos cômicos com frequência. O ator interage com seus seguidores de forma descontraída, o que o tornou um dos favoritos da rede. Quando questionado sobre a origem de suas imagens engraçadas, ele já respondeu de forma inusitada: "Numa lojinha em Volta Redonda" ou "Em um brechó em Piracicaba", sempre mantendo o tom divertido.Os fãs de Selton Mello não perdem tempo em cobrar novas postagens, especialmente quando o ator demora a compartilhar novos conteúdos. Sempre que isso acontece, ele responde com a famosa frase: "Não sufoque o artista", mantendo a interação leve e divertida, o que só aumenta seu carisma nas redes sociais.