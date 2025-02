Zé Felipe dá selinho no irmão, João Guilherme durante programa - Reprodução / SBT

Publicado 10/02/2025 17:12

Rio - Zé Felipe, de 26 anos, gerou polêmica nas redes sociais no último fim de semana após dar um selinho no irmão João Guilherme, de 23 anos. O episódio aconteceu durante o programa "Sabadou com Virginia", transmitido no sábado (8) no SBT.



A situação aconteceu quando Zé Felipe se despediu de todos os seus irmãos, abraçando e beijando cada um deles. A sequência de beijos incluiu a mulher, Virginia Fonseca, seguida pelos irmãos caçulas Matheus Vargas e Pedro Leonardo. No entanto, o momento que chamou mais atenção foi o selinho dado em João Guilherme, que reagiu com uma expressão de desconforto.



O vídeo rapidamente viralizou no X, antigo Twitter, e as reações dos internautas não demoraram a aparecer. "Ele deu selinho em todos os irmãos. Qual o problema?", perguntou um usuário. "Estou passado, nunca que eu teria intimidades assim com meu irmão", opinou outro. "Ele sempre cumprimenta os irmãos dele com selinho! Mas acho que com o João Guilherme é meio forçado", observou um terceiro. "Que aleatório. Parei no SBT e dei de cara com o Zé Felipe dando selinhos nos caras tudo", disse.



Vale lembrar que Leonardo é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Costa, Pedro Leonardo e Monyque Costa.

