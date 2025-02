Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Vera VielReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 15:29 | Atualizado 10/02/2025 15:31

Rio - Rodrigo Faro, de 51 anos, comemorou que o câncer da mulher, Vera Viel, de 49, está em remissão. A modelo foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor raro, o sarcoma sinovial, localizado na coxa esquerda.

fotogaleria

"Mais uma vitória pra honra e glória de Deus… obrigado a todos que oram pela gente todo dia e a essa equipe médica abençoada que cuidou da gente com todo amor", escreveu o apresentador no Instagram, nesta segunda-feira (10)..

Faro postou um vídeo ao lado de Vera, que estava emocionada com a notícia. "Hoje às 6h eu fui para o [Hospital Albert] Einstein fazer meus primeiros exames pós-cirurgia depois de quatro meses e...", iniciou ela. O apresentador completou: "Está constatado. A gente já sabia, já sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada. Agora é vida nova", comemorou.

Vera disse que o carinho e orações recebidas foram muito importantes nesse momento delicado da sua vida. "Mais uma vitória para a gente", comentou Faro, que aproveitou para também agradecer a torcida pelo casal na Batalha do Lip Sync no "Domingão com Huck", da Globo."A Vera me ajuda a vencer na vida e em qualquer lugar."

Vários famosos como a cantora Thaeme, a apresentadora Adriane Galisteu, a influenciadora Karina Bacchi e o humorista Tirullipa comemoraram com a boa notícia.

Os pacientes com câncer precisam fazer acompanhamento por cinco anos para acompanhar se a doença segue em remissão e eles estão curados.

Retirada do tumor

A cirurgia para a retirada do tumor de Vera Viera foi realizada em outubro do ano passado. O câncer estava localizado em sua coxa e é classificado como sarcoma sinovial, uma forma rara de tumor que acomete partes moles do corpo, como músculos, gordura e tecidos próximos a grandes articulações.