Rodrigo Faro homenageia Vera Viel no "Domingão com Huck" após superação de câncer TV Globo

Publicado 09/02/2025 22:12

Rio - Neste domingo (9), o público foi surpreendido por uma apresentação marcante de Rodrigo Faro no quadro "Batalha do Lip Sync", do Domingão com Huck. O apresentador deu dois shows que encantaram os telespectadores, incluindo uma performance divertida ao som de Beyoncé e uma emocionante homenagem ao lado de sua esposa, Vera Viel.