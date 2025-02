Famosos vão ao show de Christina Aguilera em São Paulo - Tomzé Fonseca / Agnews

Publicado 09/02/2025 10:01

Rio - Christina Aguilera reuniu diversos famosos em seu show no estádio Allianz Parque, Zona Oeste de São Paulo, na noite deste sábado (8). A diva internacional, que já se apresentou no Rio na última quinta-feira (6) , foi a atração principal do festival CarnaUol.

"É hora de jogar, São Paulo", anunciou a cantora, ao mostrar que estava preparada para subir ao palco. Aguilera agitou o público paulistano ao som de vários sucessos atemporais como "Falsas Esperanzas", "Santo", "Beautiful" e "Fighter". A apresentação ainda contou com trocas de looks e coreografias. "É hora de jogar, São Paulo", anunciou a cantora, ao mostrar que estava preparada para subir ao palco. Aguilera agitou o público paulistano ao som de vários sucessos atemporais como "Falsas Esperanzas", "Santo", "Beautiful" e "Fighter". A apresentação ainda contou com trocas de looks e coreografias.

Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, foram algumas das personalidades que prestigiaram a diva pop. Na mesma paleta de cores, o casal posou abraçadinho para cliques. Os ex-BBBs Yasmin Brunet, MC Binn, Deniziane, Gizely Bicalho e Larissa Tomásia aproveitaram a noite. Melody, que recentemente completou 18 anos, também curtiu o show da estrela. Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, foram algumas das personalidades que prestigiaram a diva pop. Na mesma paleta de cores, o casal posou abraçadinho para cliques. Os ex-BBBs Yasmin Brunet, MC Binn, Deniziane, Gizely Bicalho e Larissa Tomásia aproveitaram a noite. Melody, que recentemente completou 18 anos, também curtiu o show da estrela.

Visita ao Cristo Redentor

Apesar da agenda de shows, a cantora reservou um tempinho e visitou o Cristo Redentor , na quinta-feira (6). Além disso, posou para fotos aos pés da estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A artista ainda doou itens autografados, que farão parte da coleção do museu do local e serão leiloados. As informações foram compartilhadas pelo perfil do Santuário do Instagram.

Show no Rio

Nesse mesmo dia, Aguilera reuniu famosos em seu show na Farmasi Arena, Zona Oeste do Rio. Esta foi a primeira vez que a cantora internacional se apresenta no país, em mais de duas décadas.

A cantora Iza aproveitou a noite e prestigiou a diva pop. Para a ocasião, a dona do hit "Meu Talismã" optou por usar um vestido transparente. O cantor Jão e os atores Ícaro Silva e Igor Cosso também assistiram ao show da artista internacional. "Uma diva é uma vida, né. Foi nostalgia pura! Canta muito", escreveu o intérprete do personagem Gael da novela "Mania de Você", da TV Globo, nos stories do Instagram.

