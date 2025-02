Shakira revela por que escolheu o Brasil para iniciar sua turnê mundial - Globo | Manoella Mello

Shakira revela por que escolheu o Brasil para iniciar sua turnê mundialGlobo | Manoella Mello

Publicado 09/02/2025 23:03 | Atualizado 10/02/2025 08:04

Rio - Neste domingo (9), Shakira participou do programa "Domingão com Huck" e compartilhou com os telespectadores o motivo por trás da escolha do Brasil como ponto de partida para sua nova turnê mundial. A artista colombiana afirmou que a calorosa recepção do público brasileiro foi fundamental para essa decisão.



Durante a entrevista com Luciano Huck, Shakira destacou a relação única que mantém com os fãs no Brasil. "Essa resposta, esse momento no aeroporto, esse carinho que vocês sempre me deram, eu amo o Brasil. Foi o país que abriu as portas para minha música há tantos anos e ainda continua ali comigo, me acompanhando, me apoiando, me entendendo. Então, estou muito agradecida com vocês", declarou a cantora, visivelmente emocionada.

História de longa data

Luciano Huck aproveitou a oportunidade para relembrar o longo histórico de amizade com Shakira. O apresentador mostrou uma foto antiga dos dois, registrada em 1997, durante sua primeira participação no programa da TV Bandeirantes. Huck também comentou sobre a trajetória da artista, ressaltando o impacto que ela teve na música latina ao longo dos anos.