Adriane Galisteu recebe alta hospitalar depois de passar por cirurgia de urgência - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2025 11:58

"Me preparando para ir para casa. Gente, vou ter alta. Ai, meu Deus do céu. Tudo melhorando, menos a olheira", disse Galisteu, em tom descontraído. No registro, ela aparece com o filho, Vittorio, de 13 anos, fruto da união com Alexandre Iódice. Eles são casados desde 2010.A apresentadora não perdeu tempo e foi prestigiar o espetáculo "O Mágico de Oz", no Teatro Claro MAIS, em São Paulo. "Do hospital direto para cá, para ficar bem mesmo! Gente, eu estou nos bastidores. [...] Que saudade de fazer teatro", falou. Além disso, aproveitou para descansar e assistiu um documentário.Na quinta-feira (6), a apresentadora foi internada às pressas, após chegar de viagem, direto da Itália. Ao apresentar febre alta, saiu do aeroporto e foi direto para o hospital, onde foi submetida a exames. Após o diagnóstico de cálculo renal, precisou passar por uma cirurgia de urgência. Depois de realizar o procedimento, Galisteu recebeu alta da semi-intensiva e foi para o quarto , nesta sexta-feira (7).