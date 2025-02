Nattan e Rafa Kalimann - reprodução Intagram

Publicado 08/02/2025 17:47

Rio - Rafa Kalimann recebeu uma surpresa especial do namorado, o cantor Nattan, enquanto realizava um ensaio fotográfico. O cantor apareceu de forma inesperada no local de trabalho da influenciadora com um buquê de flores.



Em seu perfil, Rafa compartilhou a surpresa com seus seguidores, dizendo: “Veio me acompanhar no meu trabalho hoje... um tá com o outro sempre que dá. (Que normalmente é enquanto o outro trabalha mesmo)”. A mensagem demonstrou a rotina intensa do casal, que aproveita os momentos juntos sempre que possível.Rafa e Nattan assumiram o namoro em 18 de dezembro de 2024, pouco tempo após o término do relacionamento de Rafa com Allan Souza Lima. O casal se conheceu nos bastidores do programa Dança dos Famosos, em 2023. Desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência, compartilhando diversos momentos nas redes sociais.Em um momento recente, Nattan acompanhou Rafa à cidade natal dela, Itapagipe (MG), onde a influenciadora teve a oportunidade de apresentar a cidade e a família ao namorado. Em um relato nas redes sociais, Rafa expressou sua gratidão, dizendo: “Que delícia apresentar minha raiz pra você, minha cidade, a casa que eu cresci, minha família. E mesmo com eles vivendo um momento delicado, você levando essa sua alegria, leveza e carinho. Obrigada por ser tão parceiro, tão disponível pra me ver feliz… Itapagipe (MG) não será a mesma, porque não sobrou comida depois da sua visita.”