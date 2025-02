Filha de Cesar Filho, Luma Cesar, casa no civil com o empresário inglês Ed Beccle, nesta sexta-feira (7) - Reprodução / Instagram

Filha de Cesar Filho, Luma Cesar, casa no civil com o empresário inglês Ed Beccle, nesta sexta-feira (7)Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2025 12:00 | Atualizado 08/02/2025 12:31

Rio - Luma Cesar, de 24 anos, filha do jornalista Cesar Filho, de 64, e da atriz Elaine Mickely, 44, casou no civil com o empresário inglês Ed Beccle, em uma cerimônia luxuosa realizada no Carmel Taíba Resort, no Ceará, nesta sexta-feira (7).

"A sensibilidade do nosso primeiro dia", escreveu a recém-casada, ao compartilhar registros da cerimônia no Instagram. No compilado de fotos, o casal aparece de mãos dadas no altar. Além disso, Luma mostrou detalhes do vestido, sapatos e brincos que escolheu para o grande dia.



Nos comentários da publicação, o pai da noiva enviou mensagem de carinho ao casal, assim como fez na cerimônia. "Você merece tudo isso e muito mais!!! A noiva mais linda que já existiu!!! Que Deus abençoe sua união com o Ed Beccle e que vocês sejam muito felizes e prósperos nessa nova caminhada de vida", desejou Cesar.



O casamento no civil reuniu familiares e amigos, entre eles famosos. Maisa foi uma das convidadas. Para a ocasião, a atriz que interpreta a personagem Bia na novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", usou um vestido sem alças.

Respeitando o dress code (código de vestimenta) do evento, vestiu branco, assim como os demais convidados. Cabelo preso e acessórios luxuosos completaram o visual da artista. "celebrando o amor", legendou Maisa, ao publicar fotos. A cerimônia no religioso - que será bilíngue - acontece neste sábado (8).