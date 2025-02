Isabelle Nogueira - reprodução Instagram

Isabelle Nogueirareprodução Instagram

Publicado 08/02/2025 15:26 | Atualizado 08/02/2025 15:27

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira falou abertamente sobre o fim do seu noivado com Matteus. A separação foi anunciada no dia 5 de fevereiro, e desde então, ela se afastou das redes sociais. No entanto, na sexta-feira (7), ela utilizou os Stories do Instagram para compartilhar seus sentimentos e refletir sobre o momento.