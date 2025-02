Andrea Beltrão se refresca das altas temperaturas em banho de mar

Rio - Andrea Beltrão, de 61 anos, se refrescou das altas temperaturas em uma praia do Rio, na manhã deste sábado (8). A atriz foi clicada enquanto curtia um banho de mar.

Para aproveitar o verão carioca com um mergulho, a atriz vestiu um biquíni preto, deixando a tatuagem de sereia à mostra. Andrea tem o costume de ir à praia. Além de relaxar com a água salgada, ela gosta de jogar 'altinha'.Mas não é só sol e mar que vive a atriz. Andrea está em cartaz com o monólogo "Lady Tempestade" , no Teatro Poeira, na Zona Sul, até o dia 27 de abril. O espetáculo traz a leitura dos diários da advogada pernambucana Mércia Albuquerque (1934-2003), refletindo sobre violências e injustiças no presente e no futuro.