Débora Bloch celebra os 86 anos do pai, com homenagem emocionante - reprodução Instagram

Débora Bloch celebra os 86 anos do pai, com homenagem emocionantereprodução Instagram

Publicado 08/02/2025 19:47

Rio - No último sábado (8), a atriz Débora Bloch usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 86 anos do pai, Jonas Bloch. Com uma mensagem repleta de carinho, a artista fez questão de destacar a importância de seu pai em sua vida pessoal e profissional.