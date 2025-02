Anitta - Divulgação / Bravin

Rio - Anitta, de 31 anos, não para! A Poderosa anunciou, recentemente, seu novo documentário da Netflix, com previsão de estreia para este ano, em que mostrará um lado mais íntimo, segue à todo vapor com seus ensaios de pré-carnaval e lançou o single "Romeo", em todas as plataformas digitais, nesta quinta-feira (6). A faixa, em espanhol, inclusive, marca o retorno da cantora ao reggaeton.

A música é embalada pelo "perreo", estilo de dança porto riquenho marcado por rebolado e sensualidade. A canção vem acompanhada de um videoclipe com referências cinematográficas. "Uma obra de arte. É como eu consigo definir esse videoclipe. Eu sempre coloco muito esforço e carinho em todos os vídeos que faço, mas as camadas de 'Romeo' são várias e eu amo isso… É um clipe complexo, lindo, estético. E carrega toda a sensualidade que a música pede, mas com uma reflexão mais de dentro", analisa Anitta.

O audiovisual foi inspirado nas personalidades da artista, ao trazer a dualidade entre fragilidade e força com a cantora interpretando os dois protagonistas do clássico de Shakespeare. Julieta mostra sua versão mais delicada e feminina, ao surgir como uma figura angelical. Já "Romeo" - usando armadura - é a persona sensual e imbatível. "Quando a Larissa coloca a armadura e vem preparada para a batalha, aí já é a Anitta", explica. Ela revela que pretende mostrar mais a mulher por dentro da Poderosa: "O clipe de 'Romeu' vem introduzindo essa nova era, esse novo ciclo da minha carreira, que é a Larissa".

A cantora também reflete sobre a recepção do público à essa nova fase profissional. "Muita gente vai ter dificuldade de entender isso. Muita gente também talvez não vá curtir. Pessoas que já gostavam de Anitta como era, essa personagem que rebola, que fala graça, sarcástica, dá em cima dos outros", analisa a artista, que aponta as diferenças entre as duas personas: "Larissa têm seguranças, vulnerabilidades e é mais calada".



Priorizando os momentos de descanso ao lado da família e amigos, Anitta entrega que sua equipe tomou as decisões desse novo projeto. "Eles fizeram o trabalho e achei muito importante essa fase da minha vida... Sempre tive essa necessidade de cuidar de tudo. E agora, com a minha nova necessidade, que é de viver a minha vida, aproveitar a minha vida, tudo que eu não fiz durante todos esses anos, eu tomei essa decisão de confiar em quem está trabalhando comigo", diz a "Girl From Rio". E deixar o audiovisual "nas mãos" da equipe foi positivo: "Eu amei o resultado de 'Romeo'. É um dos clipes que eu mais amei".

De volta ao reggaeton

Não é a primeira vez que Anitta se aventura no reggaeton. A cantora já emplacou hits nesse ritmo como "Paradinha" e "Downtown", em parceria com J Balvin. Ela, então, fala sobre os desafios que enfrentou ao trabalhar num segmento dominado por homens. "Ainda acho que é tudo muito masculino, tudo predominado pelos homens. Continuo achando que um homem, para dar certo, precisa de 10% do esforço de uma mulher. A cobrança para a mulher é muito maior... Então, é bem mais difícil. Quando eu comecei mesmo, parecia que eu estava vendo um repeteco das minhas situações aqui no Brasil, que era tudo muito masculino. Quando eu comecei no reggaeton, era tudo só homem", relembra.



Visibilidade LGBTQI+



Anitta ressalta a importância da visibilidade LGBTQI+, presente em no audiovisual "Romeo". "Sempre gosto de trazer mensagens, mesmo que pequenas e simbólicas nos meus clipes. Num momento tão complicado, de tanta intolerância, para mim um pouco assustador, desses momentos políticos, eu acho importante a gente sempre revalidar a importância de dar visibilidade à liberdade sexual e à liberdade de gênero".

Ensaios da Anitta



Com ingressos esgotados, os "Ensaios da Anitta" chegam ao Rio, neste sábado (8) e domingo (9), e os fãs cariocas estão na expectativa de serem os primeiros a ouvir o novo single ao vivo. Além da temporada de pré-carnaval, estão confirmados os tradicionais Blocos da Anitta em Salvador, em 28 de fevereiro, e no Rio de Janeiro, no dia 8 de março.

A cantora explica as inspirações para o evento com o tema "Maratona da Jogação", que irá homenagear o mundo dos esportes. "Essa ideia veio durante as Olimpíadas. Ficou muito claro para a gente quanto o atleta é desvalorizado, quanto o esporte financeiramente não tem valida pena para o atleta, quanto sacrifício é com pouco retorno. A nossa ideia era dar essa visibilidade aos esportes mesmo, dar valor aos esportes", revela, ao detalhar que buscou temáticas parecidas em edições anteriores. "Eu sempre tento nos ensaios trazer uma temática que vai dar atenção para um assunto que eu acho importante".

Mais lançamentos



Com lançamento previsto para julho deste ano, a cantora conta o que pretende mostrar no documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta". "Não é um filme só sobre a Larissa, só sobre a Anitta, é um filme que traz uma reflexão para todas as pessoas, sobre a vida delas, sobre o que elas fazem, o que elas têm feito em relação à carreira, à família, à vida pessoal. Em que momento a gente deixa de se importar com o que nós sentimos, para se importar com o que o outro vê, com o que o outro fala".

Anitta também abre o coração e revela o motivo de se mostrar sem a "armadura". "Eu senti essa necessidade de mostrar para as pessoas para me sentir livre mesmo, para fazer o que eu quisesse. Ou para não fazer nada, para descansar ou para mostrar coisas minhas que as pessoas não imaginam".

Além dos projetos recentes e futuros, a cantora lançou em dezembro a faixa "Sei Que Tu Me Odeia", com a participação de MC Danny e HITMAKER. Atualmente a música é a terceira canção mais executada do Spotify Brasil.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa