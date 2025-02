Aline Wirley e Igor Rickli - Reprodução / Instagram

Aline Wirley e Igor Rickli Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 20:05

Rio - Aline Wirley e Igor Rickli compartilham com os fãs uma história curiosa sobre os primeiros momentos do relacionamento. Em um vídeo postado recentemente, o casal relembrou uma fase difícil em que enfrentaram desafios financeiros, mas mantiveram o compromisso de estarem juntos, independentemente das dificuldades.

Desde o começo, Aline e Igor tomaram uma decisão importante: seriam felizes juntos, mesmo que o dinheiro fosse escasso. Aline reflete sobre esse pacto: "Por que a gente resolve estar junto com o outro? É para ser feliz, para trazer alegria para a vida, para trazer mais leveza, senão não faz sentido". Para ela, a felicidade e o companheirismo sempre foram essenciais.

Em meio às dificuldades financeiras, a situação ficou ainda mais apertada. Aline conta que, em uma ocasião, o casal chegou a ficar com apenas R$ 2. "Lembro, quando sobrou só dois reais. Acabou todo o dinheiro", disse ela. A solução simples e descontraída foi usar esse valor para algo que fosse prazeroso, mesmo que por um breve momento: "Vamos tomar uma cerveja com esses dois reais, na época dava, mas acho que a gente pendurou R$ 1,50", lembra Igor.



Apesar da situação financeira difícil, o casal mantinha o bom humor e a confiança no futuro. "A gente ria", lembra Aline, enquanto Igor complementa: "E pensávamos: Deus proverá. Vamos ver o que vai acontecer". Essa atitude positiva foi fundamental para que o relacionamento seguisse forte, mesmo nos momentos de dificuldade.



Atualmente, Aline e Igor compartilham três filhos: Antonio e Fátima, de 10 anos, e Will, de 7. O relacionamento, iniciado em 2015, passou por vários altos e baixos, mas, como o casal ressaltou, a união e a felicidade continuam sendo os pilares mais importantes. Aline encerra o relato com uma lição simples, mas poderosa: "Estar juntos é para ser feliz, só assim vale a pena".