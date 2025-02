Maíra Cardi - Reprodução/TikTok

Publicado 07/02/2025 17:10

Rio - Em uma palestra recente para seus alunos do curso de emagrecimento, Maíra Cardi compartilhou um relato sobre a transformação de vida do marido, o empresário Thiago Nigro. Ela revelou que, após o início do relacionamento, ele adotou um estilo de vida mais saudável e passou a incorporar atividades físicas em sua rotina. "Eu quero transformar a sua vida, igual transformei a vida desse homem que não levantava nada, apenas o garfo", disse a influenciadora.