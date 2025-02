Rafa Brites e Felipe Andreoli - Reprodução/Instagram

Rafa Brites e Felipe AndreoliReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 21:08 | Atualizado 07/02/2025 21:19

Rio - Em suas redes sociais, Rafa Brites sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.



Nesta sexta-feira, 7, a famosa celebrou em sua conta no Instagram o seu primeiro dia de trabalho na Record e a oportunidade de trabalhar ao lado do marido Felipe Andreoli. Eles comandarão a nova edição do Power Couple Brasil.

Rafa publicou uma foto em que mostra os crachás da nova empresa e comentou e comemorou. "Nosso primeiro dia de trabalho juntos aqui na Record. São 15 anos de parceria na vida e agora no trabalho também. Para você que está sempre aqui vivendo com a gente nosso dia a dia, tenho certeza que vai amar todas as novidades de 2025! Uma coisa a gente já sabe: dia 28 de abril estréia a nova temporada de Power Couple... Nosso reality favorito, que a gente já teve ataques de risos assistindo as provas e se identificando com várias situações (entre elas as DR's). Bora", escreveu ela.



Saída da Globo



Recentemente, Rafa Brites foi a convidada do podcast PodDelas e relembrou a sua saída da Rede Globo. "Todo mundo me achou louca. Na época em que eu estava no auge na Globo, fazendo o Mais Você e o Superestar, eu falei 'nossa, gente, só não posso engravidar agora, porque estou com muita coisa. Vou parar a pílula e colocar o DIU'. Aí veio o Rocco, maravilhoso. Tinha que ser ele, tinha que ser assim”, disse ela, relembrando o nascimento do primeiro filho.



A famosa é mãe de Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli. Rafa também relembrou sua decisão de se dedicar a falar sobre maternidade na internet.



"Quando fui mãe, tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras figuras da internet, principalmente internet e TV, que falou de maternidade de uma maneira diferente. Nessa época, era muito romantizado", contou a artista.