Juliette rebate críticas de Kleber BambamReprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 19:59 | Atualizado 07/02/2025 20:00

Rio - Durante uma participação no "MesaCast BBB", Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do “Big Brother Brasil”, fez comentários sobre a trajetória de Juliette Freire, campeã do "BBB 21", questionando a longevidade de sua popularidade. A declaração gerou resposta direta da cantora e influenciadora.



"Ela [Juliette] ganhou com 33 milhões [de seguidores] e hoje ela tem 30. Ela desceu! Que fenômeno é esse que desce? Nunca vi isso", afirmou Bambam, na ocasião.



A fala repercutiu e foi mencionada no programa Foquinha Entrevista, apresentado por Fernanda Rocha Catania, a Foquinha. Questionada sobre a opinião de Bambam, Juliette foi direta: "Inveja, recalque. Vou falar com o Popó para me dar umas aulas de boxe para dar uma confiança nesse rapaz (Bambam) que ele está precisando. Mas deixa para lá. É recalque".