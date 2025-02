A atriz e cantora Lunna Beatriz - Pino Gomes/Divulgação

A atriz e cantora Lunna BeatrizPino Gomes/Divulgação

Publicado 07/02/2025 17:06

fotogaleria

"Nunca imaginei que cantaria um samba com Igor Sorriso. No ano passado, cantei em um evento do Salgueiro e ele não estava lá. Dividir essa música com o Igor significa um importante passo na minha carreira. Somos parecidos: cantamos com alegria, cantamos com a alegria do povo", diz ela.Com uma batida envolvente e cheia de energia, a música "Samba" traz a essência do ritmo, unindo tradição e modernidade. Apesar da pouca idade, Lunna cresceu acompanhando o pai ouvir e cantar samba, por isso, a paixão aconteceu de forma natural."Sempre que viajávamos de carro, meu pai colocava Fundo de Quintal para tocar e, com o tempo, fui me apaixonando por esse som. Ele ouvia aquela voz afinadinha vindo do banco de trás e brincava: 'Será que essa garota vai ser cantora?'. Minha relação com o samba ficou ainda mais forte quando viemos passar férias no Rio de Janeiro", conta ela, natural de Manaus.Ao lado do pai, ela conheceu várias rodas de samba do Rio. "Até que, um dia, olhei para ele e minha mãe e disse: 'Sou sambista e quero morar no Rio de Janeiro!'. Foi então que meu pai respondeu que eu ainda não era sambista de verdade, porque nunca tinha ido ao Cacique de Ramos, o templo do samba", conta."Quando ele me levou lá, algo mágico aconteceu. Comecei a chorar, senti uma energia inexplicável, cantei, me diverti muito… e, a partir desse dia, o samba e o povo me escolheram", complementa.O lançamento da música marca um momento importante na carreira de Lunna Beatriz, que além de cantar, é atriz e viveu Andrômeda na infância na novela "Família é Tudo", da Globo."É uma alegria enorme compartilhar esse som com vocês! Samba é alegria, é conexão, e estou muito feliz por dividir esse momento especial com o Igor Sorriso. Bora de samba?", convida Lunna Beatriz, que admite que já gravou outra música adora e prefere não divulgar.Enquanto isso, ela sonha alto com novas parcerias musicais de sucesso. "Ainda sonho em cantar com Zeca Pagodinho e Maria Rita, porque ainda não tive essa oportunidade", conclui.