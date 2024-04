Lunna Beatriz no Cacique de Ramos - Divulgação

Rio - Lunna Beatriz tem apenas 10 anos, mas uma trajetória profissional de "gente grande". A atriz manaura, que está no ar com a personagem Andrômeda na infância, na novela das sete da TV Globo "Família é Tudo", é ex-participante do "The Voice Kids" e se prepara para lançar em breve um EP de samba, com 5 a 6 músicas.

"Tenho interesse pela música desde que nasci, pois eu ficava dando chutinhos na barriga da minha mãe quando meu pai cantava, querendo cantar também. E pelo samba, meu interesse começou quando viajávamos de carro ouvindo Cleber Augusto, Fundo de Quintal, só samba das antigas. Mas ficou maior ainda quando viemos passar férias no Rio de Janeiro e cantei numa roda de samba em Nova Iguaçu", conta.



Depois disso, ela disse para o pai que já se considerava sambista e queria morar no Rio de Janeiro, e ouviu dele: "Você não é sambista porque ainda não foi e nem cantou no Cacique de Ramos".



"E quando nos mudamos para cá, ele me levou no Cacique de Ramos no dia 13 de fevereiro de 2022. Fiquei emocionada de conhecer e senti que ali era e é o meu lugar", diz ela sobre o "Templo Sagrado do Samba".

Talento de família



Seu pai, Edgar Portela, é o principal responsável por influenciar o gosto musical da filha. Além de advogado, ele é cantor e compositor. "Cada faceta reflete um fragmento do meu ser, vibrante e irrefutável", diz ele.

"O meu ídolo é meu pai e foi quem me influenciou. Acho que é de DNA, porque minha avó paterna canta e ela passou isso para o meu pai e ele para mim, que também canto", explica.

O avô paterno também tem uma pontinha de responsabilidade, já que tudo começou com a influência dele, que incentivava e ensinava a mulher e o filho a cantar.

"O meu pai me disse que o meu avô sempre gostou muito de música e que, desde que meu pai tinha 9 anos, todas as sextas-feiras eles ensaiavam e brincavam de música com o Maestro Manoel Passos, que foi quem apresentou a Bossa Nova para minha família e para mim também", conta Lunna.



Entre os artistas que são suas referências musicais, estão nomes de peso - de várias gerações - a que ela atribui se inspirar não só na voz, mas na presença de palco e alegria: Elis Regina, Maria Rita, Alcione, Liz Rosa, Clara Nunes, Leila Pinheiro, Beth Carvalho e Jovelina Pérola Negra são alguns deles.

The Voice Kids



Lunna Beatriz cantou "Vou Festejar" nas Audições às Cegas e entrou para o Time Mumuzinho na 8ª temporada do The Voice Kids, na TV Globo, no ano passado. "Minha experiência foi muito boa, mas fiquei super nervosa, pois era o meu primeiro concurso. Era assim: todo mundo ficava dentro de uma salinha junto das psicólogas, que acalmavam a gente e brincavam até chegar o momento de gravar", recorda.

E quando chegou a sua vez de entrar no palco, o nervosismo bateu. "Eu falei assim para o meu pai: 'Eu não vou conseguir cantar, minha boca está tremendo'. E ele disse: 'Você lembra que eu te falei que, em algum momento, você ia ter que vencer alguma coisa?' E eu respondi que sim, mas que não lembrava o que eu tinha que vencer, e ele falou que era o meu medo. Eu subi lá, me diverti e ainda por cima venci o meu medo".



Antes disso, ela também fez aulas de teatro, que a ajudaram a ter mais desenvoltura no palco."Antigamente eu era muito na minha, não gostava de falar com as pessoas, bem diferente de hoje", diz.



EP de samba



Em breve, a artista gravará um novo EP. "Vai ser de um samba que meu pai fez, e ainda estamos definindo se será aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Quanto à participação especial, aguardem, eu ainda não posso contar, porque é segredinho".



Lunna também está bem próxima da escola de samba Salgueiro, esteve recentemente em um evento na quadra e afirma que foi muito bem recebida por todos - o que sugere que pode surgir uma parceria em breve.



"Eu me senti em casa. Como não se apaixonar pelo Salgueiro? O meu ensaio fotográfico na quadra com os meninos da Furiosinha (bateria da escola mirim Aprendizes do Salgueiro) foi demais, me diverti muito e ficou lindo. Em breve vem novidade por aí!", antecipa.



Novela da Globo



A atriz foi selecionada para um teste de "Família é Tudo" em outubro do ano passado para a personagem Andrômeda, quando criança. "Tinha muita gente, e eu fiquei super nervosa. E a experiência tem sido muito boa e super divertida, porque você sente que ali é mesmo uma família".



"A produção, o elenco, a tia Mareliz, que fica passando texto com a gente, os motoristas, é tudo maravilhoso. Eles tratam a gente super bem, e curto toda vez que vou lá", completa.



Filha de peixe



Edgar Portela diz que a princípio ficou com medo de incentivar a filha seguir a carreira artística, até que percebeu que é um talento dela, herdado da família, e não valeria a pena ir contra esse desejo.



"Inicialmente, estava relutante em permitir que minha filha seguisse o caminho da música, temendo que ela enfrentasse as mesmas dificuldades que vivenciei. Na minha juventude, fui seduzido por promessas vazias que nunca se materializaram, experiências que me ensinaram duras lições sobre o mundo artístico. Minha principal preocupação era protegê-la das decepções e dos perigos que conheci tão bem, pois, como pai, meu instinto era o de sempre desejar o melhor para ela", explica o músico.



Aos poucos, após uma conversa com a mulher, ele percebeu que sua resistência ao passado não poderia ofuscar o brilho do futuro de Lunna, especialmente quando ela afirmava com admiração que o pai era seu ídolo. E a visita ao Rio de Janeiro mudou tudo.

"Lunna revelou uma convicção e paixão que não pude ignorar. Mesmo argumentando que ela precisava conhecer o Cacique de Ramos para ser considerada uma verdadeira sambista, eu sabia, no fundo, que sua arte e talento eram inegáveis", diz.

"Nosso apoio a Lunna é incondicional. O conselho que sempre lhe damos é para buscar a felicidade, dedicar-se de coração e manter-se íntegra e respeitosa com todos. Reconhecemos seu interesse pela música e estamos ao seu lado para apoiá-la, sempre lembrando que, acima de tudo, seu bem-estar e felicidade são o que mais importa", conclui Edgar.