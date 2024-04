Fiorella Mattheis - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2024 16:11

Rio - A atriz Fiorella Mattheis usou as redes sociais, neste domingo (14), para anunciar que está grávida. A modelo é casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, e juntos, os dois são pais do pequeno Roberto, de 1 ano, e está a espera de mais um menino, que se chamará José.

Fiorella publicou um vídeo no feed do Instagram em que aparece escrevendo uma mensagem na areia da praia. A modelo lista os integrantes de sua família, incluindo seu primogênito, o pequeno Roberto Júnior, que completou um ano em março deste ano.

Na sequência, a atriz surpreende e escreve o nome de José, segundo herdeiro da família. “Mamãe, papai, Roberto e José”, ela completou e desenhou um coração. “23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano”, ela celebrou a novidade na legenda do vídeo.