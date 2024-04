Grávida, Vírginia Fonseca cai no Domingo Legal e assusta Portiolli e Zé Felipe - Reprodução / SBT

Grávida, Vírginia Fonseca cai no Domingo Legal e assusta Portiolli e Zé FelipeReprodução / SBT

Publicado 14/04/2024 15:45 | Atualizado 14/04/2024 15:56

Rio - Virginia Fonseca participou do "Passa ou Repassa", do programa "Domingo Legal", no SBT, e assustou os fãs ao levar um tombo. A influenciadora estava participando da brincadeira da "torta na cara" e quando se encaminhava para receber a tortada do marido, o cantor Zé Felipe, ela escorregou. O apresentador Celso Portiolli levou um susto com a queda da convidada.

Após o incidente, a nova apresentadora do "SBT", que está grávida de quatro meses, acalmou a todos dizendo que estava tudo bem e tinha colocado a mão para proteger a barriga. "No momento em que caí, só pensei: 'o Zé vai me xingar muito'. Está tudo bem, eu cai com a mão", respondeu Virginia à pergunta de Celso Portiolli, que mostrou preocupação com a nova colega de emissora. Em seguida, membros da equipe apontaram para o chão, que estava com resto de torta e escorregadio.

"Que susto Vírginia, que susto. Meu coração tá tum..tum...tum... Que loucura", desabafou Portiolli.

Virginia também fez questão de tranquilizar os fãs e se pronunciou no Instagram. "Estou ótima, não precisam se preocupar! Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem o quadril e nem a barriga. José Leonardo está ótimo por cá, graças a Deus", publicou a influenciadora.