Wanessa Camargo curte passeio com os amigos no Rio de JaneiroBrazilNews

Publicado 14/04/2024 22:13 | Atualizado 14/04/2024 23:04

Rio - Wanessa Camargo aproveitou o domingo (14) para passear com os amigos no Rio de Janeiro. A cantora estava com look descontraído, composto por shorts jeans, bota de cano alto e camisa xadrez. A estrela surgiu feliz e sorridente enquanto conversava.

Depois de ser expulsa do "BBB24" por agredir o participante Davi, a cantora ficou um tempo sem ser vista publicamente e havia dado um tempo das redes sociais. Agora, a grande dúvida era se Wanessa Camargo estaria ou não na final do reality show global, que acontece nesta terça-feira (16). Porém, a dúvida foi esclarecida pelo jornalista Hugo Gloss.

De acordo com Gloss, a assessoria da cantora confirmou de que ela estará na grande final do "BBB24". Como os participantes que são expulsos do programa não participam da decisão, havia uma grande dúvida sobre a presença ou não da filha de Zezé de Camargo.