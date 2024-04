André Marques - Reprodução/Instagram

fotogaleria Rio - André Marques compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo (14) celebrando o fato de ter parado de fumar há 30 dias. No vídeo, ele falou sobre as dificuldades que enfrentou durante o processo, como a ansiedade, a dependência química e o ganho de peso.

"Meus amigos mais íntimos sabem que eu era fumante. Fumava três, quatro, maços de cigarro por dia, acredite se quiser. Completo um mês que parei de fumar. É bem difícil, engordei uns quatro, cinco quilos. Estou mais ansioso do que eu já sou, mas que essa mensagem chegue em pessoas que, assim como eu, fumavam, que é possível. Eu também não acreditava", declarou ele.

Mesmo assim, ele enfatizou que tudo valia a pena e que se sentia inspirado pela beleza da natureza para continuar sem fumar e inspirar outras pessoas. O apresentador encorajou seus seguidores a compartilharem o vídeo com quem estivesse passando pela mesma luta.

"Tem a dependência química, dependência psicológica, uma luta contínua. Eu sou um cara que fumava muito, bastante, três marços em um dia ou, até mais. E estou conseguindo. Quero agradecer esse feito de trinta dias limpo, sem fumar, aqui no Rio São Francisco, protetor dos animais. Acho que essa terra me inspira e me dá forças. E é isso, vou seguir tentando e lutando", concluiu.