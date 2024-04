Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução/Instagram

Publicado 14/04/2024 11:58 | Atualizado 14/04/2024 12:01

Rio - Diogo Nogueira compartilhou uma declaração de amor para Paolla Oliveira no aniversário de 42 anos dela, neste domingo (14). O cantor publicou um vídeo repleto de momentos especiais entre os dois, acompanhado da música "À moda antiga", que celebra o amor.

"Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas. Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse!", escreveu ele.

Durante uma entrevista ao programa "Encontro", comandado por Fátima Bernardes em 2021, Nogueira compartilhou como seu relacionamento com Paolla Oliveira teve início. Tudo começou com uma ligação de um amigo, Mumuzinho, que o informou que iria apresentá-lo à atriz.

No início, Nogueira achou que era uma brincadeira ou até mesmo um trote, devido à surpresa da ligação. Embora já se conhecessem dos bastidores da Globo, onde atuaram como jurados em um quadro do extinto programa "Domingão do Faustão", foi essa ligação que os reaproximou.

Após as conversas por telefone, eles decidiram se encontrar pessoalmente novamente. Durante a entrevista, Nogueira brincou ao mencionar que preparou um prato especial para ela, uma massa com camarão, e que compartilharam momentos descontraídos com um vinho. Estão juntos desde então.