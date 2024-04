Pedro Novaes, de 25 anos, aproveitou dia de sol para se refrescar - Fabricio Pioyani/AgNews

Pedro Novaes, de 25 anos, aproveitou dia de sol para se refrescarFabricio Pioyani/AgNews

Publicado 13/04/2024 20:31

Rio - Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, tem o sangue artístico correndo nas veias. Nesta semana, o ator e modelo desfilou pela primeira vez na semana de moda de São Paulo, o SPFW N57, para a grife Forca Studio.

Em entrevista para o "GShow", o ator que mantém uma boa relação com o ex-padrasto Pablo Vares, disse que a relação de amizade entre os dois continua, e é justamente a música que ainda os une, já que Pedro é baterista da banda Fuze, e Pablo também é músico. Pedro também revelou que ainda não conhece Nizam, apontado como affair de sua mãe, Letícia Spiller.

fotogaleria

"Ele continua na família, de certa forma, porque nossa conexão através da música não vai mudar. Continuamos nos falando, temos até projetos futuros juntos, estamos em contato. Acho que a arte faz isso, sela muitas relações, e essa com certeza é uma delas", afirma.

"Eu acho que cada um faz o que quer, sacou? Minha mãe tem a vida dela, eu tenho a minha e a gente conversa sempre sobre tudo, mas ela sabe muito bem o que quer e faz por onde. Ela me ensina muito. Peguei muito o lado artístico dela, que é uma coisa mais sensorial, e do meu pai, sinto que pego uma coisa mais pé no chão, mais firmeza, mas a gente vai equilibrando do jeito que dá. Ela faz o que ela quiser", reforça. "Não o conheci ainda. Isso é história dela", finaliza.