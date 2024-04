Show de Larissa Manoela no aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer - Leo Franco / Agnews

Show de Larissa Manoela no aniversário de Lua, filha de Viih Tube e EliezerLeo Franco / Agnews

Publicado 13/04/2024 14:56 | Atualizado 13/04/2024 15:02

Rio - Diversos famosos prestigiaram o segundo dia de festa do aniversário de 1 ano de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. Neste sábado (13), a comemoração é à fantasia, acompanhado de uma super decoração, brinquedos e show de Larissa Manoela. Entre os presentes, estão Cinthia Cruz, a ex-BBB Marília Miranda e Ana Carolina, mãe de Isabella Nardoni.

fotogaleria

Este é o segundo de três dias do festão em um resort em São Paulo. Além de Larissa Manoela, vão se apresentar no evento Lucas Neto, Galinha Pintadinha, Mundo Bita e Bolofofos.A celebração desta sexta-feira (12) também contou com presenças ilustres, como Júlio Rocha, Thammy Miranda e a mulher, Andressa Ferreira, Biel, Thays Reis e Pocah.