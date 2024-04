Ator Humberto Martins fala sobre participação em novelas em entrevista a um podcast - Reprodução

Publicado 13/04/2024 08:24 | Atualizado 13/04/2024 08:32

Rio - O ator Humberto Martins, de 62 anos, comentou, durante participação no podcast do surfista Rico de Souza, que já pediu para sair de duas novelas da TV Globo. Segundo o artista, a bagunça e privilégios a outras pessoas o chatearam.



"Tanta bagunça, tanta degradação e incompetência dentro de parte da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros concedidos. De situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear. Eu via que aquilo não mudava", falou o ator, acrescentando que era utilizado como coach.



"É muita bagunça para o meu gosto. Eu sou sério. Gosto de organização, tudo direitinho. É muita gente que não sabe texto. Como uma pessoa não chega pronta e acaba que a gente demora horas", disse, sem citar nomes.



Martins, que estrou em novelas nos anos 1980, continuou das situações. "Chegam atrasados ou não chegam e e eu fico esperando. Acaba com o meu dia todo, não consigo ir a um dentista que eu marquei, sabe? Umas situações assim. Ficava incomodado e ia na diretoria e pedia para me tirar".

No programa, o ator também opinou sobre o mercado da arte atualmente e disse que os artistas não são valorizados no Brasil como em outros países. "Na televisão dos Estados Unidos são 580 canais na TV convencional. Os caras fazem uma publicidade de uma cadeira e usam 20 a 25 pessoas (...) Então, tem campo, tem mercado de trabalho. Aqui eu não vejo mercado. Aqui existe (apontando para o telefone celular), mas é restrito a quem tem números", comentou.

Galã nos anos 1990



Os primeiros trabalhos do artista em folhetins foi com participações em "Carmen", em 1987, e "Vale Tudo", em 1989. Alguns anos depois foi destaque em "Barriga de Aluguel" (1990) e no sucesso de "Mulheres de Areia" (1993).

Ao longo do tempo foi tornando-se um galã das produções do horário nobre, com destaques para obras de Gória Perez e Carlos Lombardi. O seu primeiro protagonista em "Quatro por Quatro" (1994). A sua última foi em "Travessia", em 2022, onde viveu o personagem Guerra.