Gretchen sofreu corte químico capilarReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2024 18:35

Rio - A cantora Gretchen mostrou, neste sábado (13), no Instagram, como está o processo de revitalização do seu cabelo após um corte químico. Recentemente, ela esteve em um salão no Rio de Janeiro e, antes de mudar o visual, mostrou como está o crescimento dos fios naturais após alguns meses de tratamento.







“Hoje estou fazendo manutenção no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão ver esse cabelinho pronto, vai ser maravilhoso”, disse a rainha do rebolado. “Agora estou fazendo tratamento para a queda de cabelo e vocês vão ver como vai ficar simplesmente maravilhoso”, completou.

A profissional que cuida das madeixas da cantora explicou que está fazendo um acabamento e iria colocar um franjão em Gretchen, que também sofre de alopecia, doença que causa a perda de cabelo em pontos específicos, o que agravou ainda mais a perda dos fios. Ela é maravilhosa, né manas?