Romulo Arantes Neto acena para fotógrafos - Dilson Silva / AgNews

Romulo Arantes Neto acena para fotógrafosDilson Silva / AgNews

Publicado 13/04/2024 17:54

Rio - Romulo Arantes Neto aproveitou este sabadão (13) de sol para surfar na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator pegou diversas ondas, chamou atenção dos fãs que estavam no local e mostrou simpatia acenando para o fotógrafo.

fotogaleria

O ator casou com a influenciadora Mari Saad no dia 16 de março, no litoral da Bahia, no Txai Resort Itacaré. O casal recebeu 200 convidados na cerimônia, entre eles Preta Gil, Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana e Camila Coutinho.

Logo depois, os pombinhos curtiram a lua de mel em Veneza, na Itália, e compartilharam os momentos românticos nas redes sociais.