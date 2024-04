Após anúncio de gravidez, Yuri Lima publica foto com IZA - Reprodução

Publicado 13/04/2024 09:59

Rio - Yuri Lima se declarou para IZA em uma publicação no seu perfil do Instagram. O jogador de futebol postou fotos com a namorada, que anunciou recentemente a gravidez do primeiro filho.



"Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe", escreveu o atleta, acompanhado de fotos do casal e do resultado do teste positivo.