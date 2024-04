Viviane Araújo com o filho Joaquim, e o marido Guilherme Militão - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/04/2024 19:36

Rio - Viviane Araújo está fazendo uma viagem em família com o filho Joaquim, e o marido Guilherme Militão. Os três curtiram o sábado (13) em uma praia em Fortaleza, no Ceará. A atriz e rainha e bateria, que está no local para apresentar a peça 'A toda poderosa' e aproveitou para curtir alguns momentos em família.

A rainha de bateria compartilhou as fotos do Instagram, e o corpão sarado de Vivi rendeu muitos elogios de seus seguidores. "Que corpão", elogiou um fã. "Essa mulher é um espetáculo", disse outro.

A espontaneidade de Joaquim também chamou atenção dos fãs. O filho de Vivi apareceu curtindo muito a praia e sorrindo nas fotos. "Príncipe mais lindo!", disse uma seguidora. "Joca do sorriso mais divertido", se derreteu outra.