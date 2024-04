Madonna - Reprodução/Instagram

Madonna

Publicado 13/04/2024 15:42 | Atualizado 13/04/2024 15:44

Rio - Internautas criticaram a postura de Madonna neste sábado (13) após a cantora postar um vídeo no dia anterior onde aparece se arrumando ao som de "Morte do Vaqueiro", uma das músicas de forró mais conhecidas de Luiz Gonzaga.

"Espero que ela fale português o show todo, né! Afinal, será no Brasil", comentou um. "Ela quer se redimir por aquela grosseria com os brasileiros no show dela", escreveu outro. "Limpar a barra depois do fiasco que ela fez no último show?", avaliou um terceiro.

Madonna se apresenta na Praia de Copacabana no próximo dia 04 mas antes mesmo disso, os seus shows têm estado repletos de polêmicas. Ainda nesta semana, a cantora pediu para que fãs brasileiros parassem de falar em português durante suas apresentações nos Estados Unidos.

Durante o momento em que a cantora estava pegando sua guitarra, ela fez questão de comunicar: "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui". A postura não foi bem vista, nem mesmo pelos seus fãs.