Bruna Griphao compartilha ensaio fotográfico com cabelos escuros - Reprodução

Bruna Griphao compartilha ensaio fotográfico com cabelos escurosReprodução

Publicado 12/04/2024 22:00

Rio - Bruna Griphao utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para compartilhar um ensaio fotográfico que fez com uma peruca de cabelo escuro. Ao publicar os cliques em seu Instagram, a atriz recebeu diversos elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Saudade dessa", escreveu Bruna na legenda da publicação. "Icônica", comentou uma internauta. "Você é muito perfeita. Muito lindo esse ensaio", afirmou outra. "Meu sonho você lançar esse cabelinho", disse uma pessoa.

Nas fotos, a atriz, que posou com uma calcinha de renda transparente, aparece com diversos looks e, diferente de seu cabelo longo e loiro, aposta em um curtinho moreno.

Confira: