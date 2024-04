Camila Pitanga cuida da mãe, Vera Manhães, durante internação hospitalar - Reprodução / Instagram

Camila Pitanga cuida da mãe, Vera Manhães, durante internação hospitalarReprodução / Instagram

Publicado 12/04/2024 17:50

Rio - Camila Pitanga, de 46 anos, compartilhou nesta sexta-feira (12) imagens ao lado da mãe, a atriz Vera Manhães, que está internada no hospital. No Stories do Instagram, a artista mostrou que os médicos deixaram um recadinho fofo e fizeram até um coração no curativo da sua mãe.