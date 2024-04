MC Rebecca relembra momento especial ao lado de Alcione na infância - Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2024 19:01 | Atualizado 12/04/2024 19:16

Rio - Mc Rebecca abriu seu álbum de fotos, nesta sexta-feira (12) no Instagram, e mostrou um registro especial ao lado da cantora Alcione, revelando que é fã da sambista desde pequena. A funkeira estará presente no "Altas Horas" deste sábado (13), que fará uma homenagem especial para Alcione, que completa 50 anos de carreira.



"A música me leva a lugares desconhecidos, a sensações nunca sentidas, a lembranças inesquecíveis. Especial Alcione, no 'Altas Horas' neste sábado", escreveu ela na legenda do post.

Alcione agradeceu o carinho de Rebecca. "Obrigada pelo seu carinho! Conte com essa Marrom aqui".



Internautas ficaram encantados com os cliques. "Doida pra assistir o programa", disse a seguidora. "Nossos patrimônios", elogiou mais uma. "Suas lindas", declarou uma terceira.