Anitta exibe bumbum ao divulgar novo álbum - Reprodução / Instagram

Anitta exibe bumbum ao divulgar novo álbumReprodução / Instagram

Publicado 12/04/2024 15:03

Rio - Anitta, de 31 anos, compartilhou nesta sexta-feira (12) nas redes sociais, novos cliques focados no bumbum, exibindo a tatuagem de coração que tem na região. As fotos divulgam o single "GRIP", do novo álbum da cantora, "Geração Funk", que será lançado no dia 26 de abril.