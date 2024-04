Thais Fersoza, Michel Teló e o filhos Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis - Reprodução / Instagram

Thais Fersoza, Michel Teló e o filhos Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seisReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2024 21:14

Rio - Quarentou com festão! Thais Fersoza comemorou seu aniversário de 40 anos, neste sábado (13), em uma casa de eventos no Rio de Janeiro, ao lado do marido Michel Teló, e dos filhos Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis. O ambiente foi decorado com um bolo de três andares, doces finos, globos espelhados, balões e uma profusão de flores nas cores da festa. A atriz compartilhou no Instagram diversos momentos da festança.

Para a comemoração, Thais optou por usar um macacão prateado com recortes estratégicos, combinando o look com o de sua filha Melinda. Michel e o pequeno Teodoro escolheram camisas e calças sociais. Para entrar no clima da festa, o cantor combinou a cor da sua camisa com a decoração do local em tons de roxo.

Entre os convidados estavam familiares de Thais e Michel, bem como grandes amigos do casal, como Tatá Werneck, Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Xuxa, Junno Andrade e Lulu Santos. O marido da atriz deu uma palinha no palco, mas foi Buchecha o grande responsável por animar a noite.