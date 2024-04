Viih Tube fala sobre polêmica com Manu Bahtidão na festa de Lua - Reprodução / Instagram

Rio - A treta entre Viih Tube e Manu Bahtidão segue rendendo. A cantora estava escalada para se apresentar na comemoração no resort em São Paulo, porém o show não aconteceu, e acabou repercutindo negativamente na web. Após ambas as partes darem suas versões nas redes sociais, Manu resolveu tomar as medidas cabíveis na justiça.

Em entrevista para o jornalista Léo Dias, a cantora afirmou que enfrentou problemas de logística e não conseguiu embarcar o jatinho que foi alugado pela influenciadora, o que acabou atrasando sua chegada no aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliézer.

A apresentação de Manu Bahtidão estava marcada para às 17h, mas a cantora só conseguiu chegar no resort, no interior de São Paulo, onde estava acontecendo a comemoração, às 19h30, horário em que a festa já tinha acabado.

"Não foi por culpa dela [da Manu]. Ela não conseguiu cumprir essa agenda e chegar no horário. Já estamos apurando as responsabilidades e tomando todas as providências, mas foi um problema que ocorreu com o jato, já posso antecipar para vocês", disse Adélia, advogada que representa a cantora, para Léo Dias.

A advogada desmentiu boatos de que Manu teria maltratado Viih Tube e funcionários do hotel no qual a festa aconteceu.



"Essa massa julgando por algo que não testemunhou e não viu, por algo que alguém postou e que já está levando para frente como se fosse verdade. Tomem cuidado, todos os fatos estão sempre esclarecidos", acrescentou Adélia.