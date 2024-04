IZA revela que será mamãe - Reprodução / Instagram

Publicado 14/04/2024 18:34

Rio - IZA emocionou os fãs ao compartilhar no Instagram um vídeo com a reação de seus amigos e familiares ao saberem de sua gravidez. A emoção toma conta de todos que receberam a notícias e alguns até questionaram se era verdade mesmo. A cantora, que está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol, está no terceiro mês de gestação.







"Algumas reações maravilhosas eu não tive emocional, nem perspicácia, pra filmar, mas viver tudo isso rodeada de tanto amor é muito mais gostoso!!!", escreveu a cantora na publicação.

A mãe de IZA, Isabel Cristina, ficou muito emocionada e até chorou com a notícia de que será vovó. Com alguns amigos fingiu que tiraria uma foto e anunciou a gravidez. Com outros, durante uma videochamada a cantora apenas mostrou sua barriga.

A cantora anunciou a gravidez na última sexta-feira (12), através uma live no Instagram que reuniu cerca de 30 mil espectadores, onde ela cantou algumas músicas e refletiu sobre a gestação. O sexo do bebê ainda não foi revelado pela artista, IZA e Yuri estão juntos desde o Réveillon de 2023 e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado.