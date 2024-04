Anitta, a tia, Marcia Macedo, e Mariah Carey - Reprodução / Instagram

Anitta, a tia, Marcia Macedo, e Mariah CareyReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2024 16:42 | Atualizado 14/04/2024 16:45

Rio - Anitta, de 31 anos, viveu uma noite mágica neste sábado (13). A funkeira assistiu o show de Mariah Carey que aconteceu no Dolby Live at Park MGM, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ainda realizou o sonho de sua tia, Marcia Macedo, uma das maiores fãs de Mariah e a responsável por influenciar a cantora brasileira a escutá-la desde pequena.

"Minha primeira lembrança sobre música é com elas duas. Minha tia me apresentando sua maior ídolo. Desde então meus fins de semana se resumiam a ir para sua casa escutar os CDs da Mariah Carey que eu não tinha dinheiro para comprar", começou Anitta em sua publicação no Instagram.

"Minha cantora favorita no mundo e a pessoa que me apresentou a ela. Nunca em meus maiores sonhos imaginaria poder estar no seu show, menos ainda sendo recebida pela sua equipe maravilhosa, menos ainda apresentando minha tia para ela. Mariah nos recebeu com tanto amor", continuou.

"Chorei durante o show pensando o quanto que minha vida é abençoada, quantos sonhos minha carreira me ajudou a realizar. Pensava: e se eu tivesse desistido naquela dificuldade? Não estaria aqui hoje, nem no show, nem no camarim e nem nas várias outras oportunidades lindas que a vida tem me dado".

"Minha tia voou do Brasil para Vegas só pra ver nossa diva por duas noites seguidas, e eu pude proporcionar esse momento de gratidão a ela. Valeu cada minuto. Que felicidade", finalizou a cantora.



Anitta ainda terminou a noite indo ao encontro de Mariah Carey para tirar uma foto, que fez questão de compartilhar o registro e se declarar para a brasileira nas redes sociais. "Eu te amo", escreveu.