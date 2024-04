Viih Tube comenta polêmica envolvendo show de Manu Bahtidão na festa de 1 ano da filha Lua - Reprodução / Instagram

Viih Tube comenta polêmica envolvendo show de Manu Bahtidão na festa de 1 ano da filha LuaReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2024 09:36

Rio - Viih Tube publicou alguns vídeos nas suas redes sociais, na madrugada deste domingo (14), explicando a ausência do show de Manu Bahtidão no segundo dia da festa de Lua Di Felice, filha da influenciadora com o ex-BBB Eliezer. A cantora estava escalada para se apresentar na comemoração no resort em São Paulo, porém o show não aconteceu, e acabou repercutindo negativamente na web.

Segundo informações que se espalharam pelas redes, a artista, que seria a última a se apresentar, teria se recusado a subir no palco. Na sequência de vídeos, Viih Tube disse que a cantora teve um imprevisto com o jatinho que a levaria para o local da festa e acabou não chegando a tempo. O show seria às 17h, mas ela acabou chegando às 19h30.



"Ela já pediu desculpas e falou que vai reembolsar o valor. Foi tudo maravilhoso. E tenho certeza que não era dessa forma que ela queria", disse a mãe da aniversariante, pedindo aos seguidores que esqueçam o caso. "Tenho visto muitas pessoas falando coisas negativas no momento, mas eu acho que não é a hora. Não quero essa energia. Está tudo bem. Essas coisas acontecem, e ela se esforçou par vir".

Manu Bahtidão também se pronunciou sobre o caso em suas redes, dizendo estar triste com a situação. "Sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe. Mas estou exausta e ainda tenho trabalho hoje", escreveu, pedindo desculpas a todos. "Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas judicialmente.



O festão de 1 ano de Lua começou na sexta-feira (14) e tem três dias de duração, que encerra neste domingo com um café da manhã no local. Diversos famosos, entre atores e ex-BBBs, já marcaram presença.