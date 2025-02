Anitta é convidada para ser madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução Instagram

Anitta é convidada para ser madrinha do filho de MC Daniel e Lorena MariaReprodução Instagram

Publicado 07/02/2025 15:33

Rio - Anitta recebeu um convite inesperado que emocionou os fãs. O cantor MC Daniel, de 26 anos, e sua namorada Lorena Maria, de 24, pediram para a funkeira ser madrinha de seu primeiro filho. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais do artista, que aproveitou a oportunidade para relembrar a importância de Anitta em sua vida e no relacionamento do casal.



fotogaleria

Em seu post, MC Daniel destacou a relação de amizade e respeito que tem pela cantora carioca. "Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola, mas é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e, principalmente, com a Lorena em um momento delicado marcou nossas vidas", disse o funkeiro. Ele ainda acrescentou que, por isso, ele e Lorena decidiram fazer o convite de forma tão especial.O convite foi feito de maneira carinhosa e simbólica. Daniel entregou uma caixa contendo uma roupinha de bebê, imagens do ultrassom e uma camiseta com a seguinte mensagem: "Obrigado por tudo, antes mesmo de me conhecer. Você aceita ser minha dinda?”.Anitta, visivelmente emocionada, agradeceu o gesto e compartilhou a felicidade com seus seguidores. “Eu já tenho a caravana da dinda para fazer. Cara, vai ser perfeito! Eu realmente nem imaginava mesmo! Eu faço as coisas de coração. Eu queria muito que a Lorena fosse na viagem, lembra? Eu amei, eu fiquei muito feliz, meu amor! Muito obrigada! Eu gosto de vocês demais”, comemorou a cantora.