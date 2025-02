Gerson Brenner - Reprodução/Instagram

Gerson Brenner Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 22:16

Rio - Gerson Brenner, de 65 anos, recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo. A notícia foi confirmada aona noite desta sexta-feira (07). O ator foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no dia 31 de janeiro para tratamento de uma pneumonia

O artista foi vítima de uma tentativa de assalto em agosto de 1998 e sofre com as sequelas de um disparo na cabeça que comprometeu áreas do cérebro responsáveis pela fala e locomoção. Ele está afastado da carreira na atuação desde então.