Gerson Brenner é internado em UTI; saiba maisReprodução / Instagram

Publicado 31/01/2025 11:48 | Atualizado 31/01/2025 12:01

Rio - Gerson Brenner, de 65 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz, em São Paulo. A informação foi confirmada ao DIA na manhã desta sexta-feira (31). O ator foi diagnosticado com pneumonia, está recebendo tratamento com antibióticos e ainda não tem previsão de alta.



"O Sr. Gerson dos Santos Oliveira (conhecido como Gerson Brenner) se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim em tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar. No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta", informa a nota.

O ator tem sequelas desde que foi baleado durante um assalto em agosto de 1998. Ele viajava do Rio de Janeiro para São Paulo. O tiro - na cabeça - atingiu áreas do cérebro responsáveis pela locomoção e fala. Desde então, está afastado da carreira artística.

Quando foi baleado, Gerson estava no elenco da novela das 19h da TV Globo, "Corpo Dourado". Na mesma emissora, o artista também fez parte de outros folhetins como "Rainha da Sucata" e "Deus nos Acuda".